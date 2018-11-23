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Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов впервые с октября 2017 года

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Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов впервые с октября 2017 года

Москва, 23 ноября. Цена на эталонную нефть марки Brent рухнула ниже 60 долларов за баррель. Отметим, что ниже такой планки она опустилась впервые с октября 2017 года.

Согласно данным электронных торгов, в 16.30 мск фьючерсы на Brent с поставкой в январе потеряли почти 4% (2,47 доллара) и стали торговаться по 60,13 доллара за баррель. Ранее цена на них падала до 59,98 долларов.

Как отмечает Bloomberg, отрицательная динамика цены на черное золото ускорилась после того, как Эр-Рияд накануне не исключил, что в ноябре производство нефти, скорее всего, обновит рекорд.

Автор: Ярослава Замысловатова
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