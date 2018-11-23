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Политика

Лавров: ОЗХО не должна пытаться брать на себя другие функции

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Лавров: ОЗХО не должна пытаться брать на себя другие функции

Рим, 23 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал наделение Организации по запрещению химического оружия новыми функциями по установлению виновных в химатаках.

Решение о создании атрибутивной группы ОЗХО, вопреки возражениям Москвы, приняла 20 ноября. Кроме того, было решено увеличить бюджет организации на 2,4 млн евро. Российская сторона заявила, что против превращения ОЗХО в «карательный орган».

Сегодня глава МИД РФ коснулся этой темы после переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

«ОЗХО должна строго руководствоваться имеющимися мандатами, не пытаясь взять на себя другие функции», — подчеркнул Лавров.

Накануне он уже заявлял, что ситуация вокруг наделения технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химатаках является нездоровой и тревожной.


 

Автор: Ярослава Замысловатова
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