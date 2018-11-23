Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Продюсер Разин рассказал, кто виновен в смерти музыканта Осина

124
0 Оставить комментарий

Продюсер Разин рассказал, кто виновен в смерти музыканта Осина

Москва, 23 ноября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, кто виновен в смерти известного музыканта Евгения Осина. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Наталья Штурм виновна в смерти Осина, заявил продюсер. По его словам, близкая подруга Осина ради пиара и денег обнародовала кадры, где она его споила и отравила каким-то веществом, это и «подкосило» артиста.

«На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — написал Разин.

Разин отметил, что он выполнил обещание и похоронил певца как народного артиста на Троекуровском кладбище, сообщило «Утро.ру».

Напомним, Осин скончался на 55-м году жизни 17 ноября. Проводить артиста в последний путь пришли родные и близкие, друзья, коллеги и поклонники. Музыкант похоронен на Троекуровском кладбище.  

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.