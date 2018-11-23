Бизнесмен из списка Forbes подал в суд на «Новую газету»

Москва, 23 ноября. Российский бизнесмен, совладелец и вице-президент холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин подал в суд на «Новую газету». Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Басманный районный суд Москвы.

По данным из информации о судебных делах, иск был зарегистрирован 12 октября. 17 октября было вынесено определение о принятии дела к производству.

«Щукин Александр Филиппович просит удалить статью и компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Басманного суда в комментарии RNS.

По данным СМИ, причиной судебного разбирательства стал материал «Связаны одной шахтой», который был опубликован в «Новой газете» 19 сентября.

12 ноября в Басманном районом суде состоялось предварительное судебное заседание. Следующие слушания назначены на 10.00 по московскому времени 12 декабря.

Адвокат бизнесмена Евгений Упоров отметил, что это уже не первый иск Щукина к «Новой», причем в прошлый раз издание не предоставило ни одного доказательства в подтверждение опубликованных материалов.

«Думаем, ситуация будет похожая и в этом процессе», — сказал Евгений Упоров.

Бизнесмен Александр Щукин в 2016 году вошел в список «200 богатейших бизнесменов России» по версии Forbes. В 2016 году, по данным из открытых источников, был арестован по подозрению в вымогательстве 51% акций у собственника «Разреза «Инской». Вместе с ним по делу проходили еще семь человек.

Отметим, в интервью Федеральному агентству новостей экс-сотрудница «Новой газеты» Мария Купрашевич заявляла: в редакции ходили слухи о том, что руководство издания вымогает у политиков и предпринимателей деньги. По словам женщины, в случае, если бизнесмены или высокопоставленные чиновники отказывались платить, «Новая газета» начинала выпускать о них клеветнические материалы.