Лукашенко поручил создать сеть по сбыту цемента в России

Минск, 23 ноября. Правительство Белоруссии должно обеспечить прозрачную и эффективную торговлю на внешних рынках, в том числе с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«До сегодняшнего дня правительством не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России», — отметил президент Белоруссии.

Также белорусский лидер подчеркнул, что в России необходимо выстраивать сеть по реализации цемента. Так, большая часть цемента из Белоруссии продается в России через АО «Евроцемент групп», сообщает «Белта».

Лукашенко заявил, что цемент не продается на бирже из-за высоких цен. По его словам, это создает предпосылки для развития коррупции, а также приводит к появлению «серых схем».