«Волшебный лес Летова» в Омске: активисты предложили новые способы увековечить имя панк-музыканта

Вызвавшая неожиданно сильный резонанс инициатива по присвоению российским аэропортам имен выдающихся личностей и споры вокруг исключения имени Егора Летова из шорт-листа фамилий для наименования аэропорта в Омске получили продолжение.

Директор группы «Гражданская оборона» Сергей Попков в интервью Федеральному агентству новостей предложил создать другое памятное место в Омске — «Волшебный лес имени Летова».

«В Омске есть лес в Чкаловском поселке, где Игорь Федорович (настоящее имя Егора Летова) часто любил гулять. Есть же в Омске сад имени Комиссарова, например. Это может быть парк имени Летова или «волшебный лес имени Летова», — заявил Попков.

Директор группы «Гражданская оборона» также предложил вновь открыть для посещения дом Летова. Некоторое время его квартира в Чкаловском поселке города Омска, где жил пожилой отец музыканта Федор Летов, была открыта для посетителей и поклонников творчества музыканта. Однако позже музей закрыли — по словам брата лидера «Гражданской обороны» Сергея Летова, на это пришлось пойти из-за случаев воровства фанатами вещей музыканта.

Сергей Попков заявил, что считает необходимым создать цивилизованный музей имени Егора Летова из его квартиры и домашней студии, где было записано большая часть альбомов «Гражданской обороны».

«Те деньги, которые могли бы потратить на кампанию по его переименованию, их наверняка хватило бы, чтобы воссоздать квартиру Игоря Федоровича и организовать там дом-музей — и это была бы действительно хорошая память о нем», — заявил директор «ГрОб».

Собеседник ФАН оценил попытки вернуть Летова в шорт-лист имен для присвоения омскому аэропорту, а также инициативу депутата Государственной думы Виталия Милонова назвать именем рок-музыканта один из самолетов «Аэрофлота».

В самой авиакомпании от комментариев по этому поводу не отказались — но в течение пяти дней не смогли ничего заявить о возможном появлении в парке «авиалайнера имени Егора Летова». Директор созданной Летовым группы надеется на то, что ни та, ни другая инициативы реализованы все-таки не будут.

«Каждый аэропорт уже имеет название того города, в котором он находится. У нас называется Омский аэропорт («Омск-Центральный». — Прим. ФАН). И потом, если все-таки откроется наш многострадальный аэропорт «Омск-Федоровка», который уже много лет строится, и все рейсы будут переведены туда, он же однозначно не будет называться аэропортом имени Летова. У всех самолетов тоже есть свои регистрационные номера, по которым они различаются. Думаю, что все, кто разворачивают вокруг имени Игоря Федоровича эту кампанию, преследуют определенные свои цели, хотя многие из них наверняка действуют искренне и действительно любят его песни», — сказал Сергей Попков.

Сами организаторы конкурса, в частности секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, также считают вопрос о повторном рассмотрении кандидатуры Егора Летова для наименования омского аэропорта закрытым.

«Кое-кто стал упрекать нас, что мы якобы удалили имя Егора Летова из списков. Но мы представили все данные, Валерий Федоров (генеральный директор ВЦИОМ) подробно доложил о том, как проводился опрос, в результате которого Летов набрал 6 % голосов. И с этим ничего нельзя сделать. Никто не жульничал и не исключал его из списков», — заявил накануне на заседании экспертного совета конкурса «Великие имена России» общественник.

Кроме того, секретарь Общественной палаты высказал идею о включении всего лонг-листа конкурса, в котором присутствовал и основатель «Гражданской обороны» Егор Летов, в школьную программу.