Захарову заинтересовало, почему веганская еда угрожает нацбезопасности Киева

Москва, 23 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение в связи с запретом книги о вегетерианской еде на Украине.

«Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?» — пишет она в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что украинские власти опубликовали список запрещенных «пропагандистских» изданий из России. В числе прочего под запрет попали путеводители по Гоа и Барселоне, «Большая энциклопедия ножей мира» и «Книга о вкусной и веганской пище».

Несмотря на то, что закон о запрете иностранной продукции антиукраинского содержания работает с прошлого года, запрещать российский контент Киев начал гораздо раньше. Первыми цензуре подверглись российские фильмы, сериалы и песни. Позже аналогичная судьба постигла и книги.