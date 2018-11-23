Донбасс: жертвами атак ВСУ за неделю стали три мирных жителя ДНР

Донецк, 23 ноября. Жертвами украинских силовиков за прошедшую неделю стали три человека на территории Донецкой народной республики, еще пять получили ранения, об этом сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«С 16 по 22 ноября на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, среди которых трое военнослужащих республики и два гражданских… Погибли трое военнослужащих республики», — заявил представитель омбудсмена.

Луганская и Донецкая народные республики отказались признать руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел на территорию Донбасса войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины, однако столкновения на линии соприкосновения продолжаются до сих пор. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

Для урегулирования в Донбассе контактная группа в ходе встречи в Минске приняла три документа по деэскалации конфликта. Однако Киев ежедневно нарушает договоренности и продолжает стягивать к границе с ЛНР и ДНР тяжелое вооружение.