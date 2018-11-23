Поклонская предложила переименовать улицы Войкова в Крыму

Симферополь, 23 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская выступила с предложением переименовать в городах Крыма улицы, которые названы в честь революционера Петра Войкова, участвовавшего в принятии решения о расстреле императора Николая II.

Поклонская направила обращения с соответствующим предложением главе республики Сергею Аксенову, а также в Общественную палату Крыма. Она отметила, что к личности Николая II можно относится по-разному.

«Но сегодня мне не довелось пока встретить ни одного человека, который открыто одобрял бы внесудебную жестокую расправу над царской семьей… — приводит ее слова РИА Новости. — Сохранять у улиц и скверов имена преступников – соглашаться, что сегодня и завтра это может случиться с любым человеком, с каждым из нас».

Она добавила, что комиссия Общественной палаты Крыма по культуре и межнациональным отношениям отклонила ее предложение. Там заявили, что этот шаг потребует проведение перерегистрации правоустанавливающих документов.