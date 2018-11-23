«Все украинские блокады мы успешно преодолели»: в Совфеде оценили реализацию майских указов Путина в Крыму

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета потребовал повысить качество жизни россиян. По словам российского лидера, главам субъектов стоит избегать таких терминов, как «средняя температура по больнице».

«Есть такое модное выражение — «средняя температура по больнице». Так вот: средняя температура нам не нужна, нам нужны конкретные результаты, чтобы люди их увидели», — сказал глава государства на заседании по реализации майского указа.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал об итогах реализации майского указа президента, который был принят в 2012 году в Крыму. По словам парламентария, на полуострове произошли колоссальные положительные изменения.

«Позитивные изменения произошли по всем направлениям. Если до воссоединения с РФ крымчан терзало чувство неопределенности, неуверенности, а иногда даже чувство страха за настоящее и будущее своих детей, то после вхождения Крыма в состав России подобные настроения сошли на нет», — говорит сенатор от Республики Крым.

По его словам, после 2014 года экономика полуострова значительно оживилась. Те предприятия, которые ранее были остановлены, вновь восстановили свою работу, подчеркивает российский политик. В первую очередь — это компании, которые располагаются в морских портах: они занимались строительством и ремонтом судов.

«Те же предприятия, которые и до воссоединения работали довольно эффективно, после 2014 года увеличили свои показатели. Несмотря на санкции, наблюдается рост производства. Почему? Потому что основным рынком для этих предприятий была Россия», — рассуждает сенатор.

Что касается туристического потока, то Крым превысил общеукраинские показатели.

«Число приехавших на полуостров увеличивается, этот процесс будет наблюдаться и дальше. Что касается охраны культурного наследия, то здесь мы тоже наблюдаем только позитивные изменения. Все объекты историко-культурного наследия содержатся в надлежащем состоянии, интерес к ним и посещаемость выросли. Это связано, опять же, с тем, что число отдыхающих в Крыму резко увеличилось за счет строительства трассы «Таврида», запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. Проводятся объемные археологические исследования», — перечисляет Сергей Цеков.

Отдельно он остановился на развитии экономики Республики Крым.

«Социально-экономические показатели в два с половиной раза превышают те, что были, когда Крым находился в составе Украины. Собираемость налогов в сравнении с 2013 годом увеличилась, я думаю, уже почти в три раза. А если учитывать ту помощь, которую оказывает Москва, то можно констатировать, что показатели выросли почти в десять раз», — рассказывает член комитета СФ по международным делам.

Также он обратил внимание на развитие социальной сферы. Строятся и открываются новые школы и детские сады, проводится ремонт тех объектов, которые пришли в упадок из-за бездействия украинских властей.

«Пенсии значительно выросли — в два-четыре раза. Они выплачиваются регулярно, без всяких задержек. Наблюдается рост зарплат — в первую очередь у бюджетников. Число мест в детских садах за эти годы увеличилось более чем в десять раз, и планируется увеличение еще в три раза. К 2022 году все дети дошкольного возраста будут обеспечены местами в садиках. Если говорить о школьном образовании, то наблюдается кардинальный рывок вперед.