Тимошенко предложила украинцам подписать с ней контракт на «строительство Украины»

Киев, 23 ноября. Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила украинцам заключить с ней контракт, чтобы «вместе построить Украину». Об этом она заявила в ходе выступления на презентации «Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого».

«Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и четким языком. Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей и мы вместе построим страну, в которой нам захочется жить»,- сказала Тимошенко.

По ее словам, в документе будут изложены цели и результаты, а также сроки их достижения. Кроме того, Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах снизить в два раза действующую цену на газ для украинцев и ввести наказание за отрицание «единой автокефальной православной церкви» на Украине, в случае своей победы на президентских выборах.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Президентская гонка официально стартует в конце декабря, однако Тимошенко уже начале вести активную предвыборную агитацию.