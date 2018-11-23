Турция предложила дополнительные меры безопасности для соглашения по Идлибу

Анкара, 23 ноября. Российско-турецкое соглашение по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе осуществляется хорошими темпами. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Необходимо предпринять дополнительные меры безопасности вдоль автомагистралей M4 и M5 в Идлибе. Меморандум об Идлибе реализуется в хорошем темпе», — отметил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что предпринятые на данный момент меры не позволят обеспечить постоянное прекращение огня, пока не будет найдено политическое решение, сообщает агентство AMN.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились до 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.