Не хулиганство, а теракт: суд заключил под стражу предполагаемого заказчика поджогов ФАН и НТВ

Приморский районный суд Петербурга в пятницу избрал в отношении 57-летнего журналиста Аркадия Орлова, подозреваемого в заказе поджога редакции Федерального агентства новостей, меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 января 2019 года. Вчера были арестованы на такой же срок предполагаемый организатор и два исполнителя преступления.

По версии следствия, поджог офиса ФАН, произошедший 9 октября 2018 года, является результатом преступного сговора между Аркадием Орловым, его 53-летним коллегой Вадимом Лившицем и их общим знакомым водителем-экспедитором Игорем Васильевым, который нашел двух исполнителей поджога. Личность одного из них — 36-летнего Василия Кирсанова — была установлена, второй остается неизвестным.

Следователи полагают, что Орлов является заказчиком поджога редакции ФАН. Именно он, как рассказали другие подозреваемые, заплатил исполнителям 25 тысяч рублей, которые были распределены на троих человек.

Лившиц же, выполняя функцию организатора поджога, координировал действия исполнителей по мобильной связи. Васильев доставил исполнителей и забрал с места преступления на личном автомобиле и сообщил о выполнении заказа Лившицу.

Примечательно, что в ходе предварительного следствия Васильев и Кирсанов сообщили, что совершили аналогичный поджог редакции НТВ в Петроградском районе Петербурга 10 ноября этого года. По их словам, это преступление тоже координировал Лившиц.

В суде Лившиц, Васильев и Кирсанов признали свою вину, чего нельзя сказать об Орлове. Его адвокат заявил, что все подозрения в отношении Орлова голословны, на его подзащитного «наговаривают», при этом у него проблемы со здоровьем и дома у него больной отец, находящийся на иждивении.

Но суд удовлетворил ходатайство обвинения, которое настаивало на заключении Орлова под стражу, ссылаясь на то, что он «может продолжить свою противоправную деятельность и воздействовать на свидетелей».

Таким образом, все четыре известных фигуранта дела о поджогах ФАН будут находиться в СИЗО до 9 января 2019 года. Всех их подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), максимальное наказание за которое — лишение свободы на срок до семи лет.

Однако гендиректор ФАН Евгений Зубарев считает, что нападения на ФАН и НТВ — это не простое хулиганство, а политически мотивированные теракты и проявления экстремизма, которые по счастливой случайности не принесли жертв и серьезного материального ущерба.

«Мы благодарны следователям городского СК и СК по Приморскому району за успешное расследование этих преступлений, но у нас есть вопросы по поводу формулировок мотивов нападавших. Мы уверены, что это не просто хулиганство, это политически мотивированный террористический акт», — говорит руководитель ФАН.

По словам Евгения Зубарева, есть основания полагать, что Орлов и Лившиц пошли на преступления против СМИ, с позицией которых они не согласны, из экстремистских побуждений.

«Не исключаем, что их действия координировались и финансировались из Киева. Проукраинских радикалов не устраивает, что ФАН критикует деятельность украинских националистов и киевский режим в целом», — добавил Евгений Зубарев.

Члену комитета Госдумы по международным делам Виталию Милонову приходилось сталкиваться с «экстремистскими выходками» петербургского движения «Славянское объединение Русский Майдан», в рядах которого «засветился» Аркадий Орлов: активисты Д-СОРМ взяли на себя ответственность за поджог в ночь с 9 на 10 декабря 2014 года дома помощника депутата, координатора «Народного собора» в Петербурге Анатолия Артюха. Поэтому в отношении предполагаемых заказчиков и организаторов поджога редакции ФАН парламентарий был достаточно резок.

«Я считаю, что никакого хулиганства в их действиях нет, это практически покушение на теракт. Эти орловы, лившицы и прочие мерзавцы делали это не потому, что они какие-то хулиганы. Они намеренно пытались поджечь редакцию с людьми, которые имеют свою позицию, отличную от их неолиберальной точки зрения», — заявил в комментарии ФАН Виталий Милонов.

Депутат уверен, что заказчик и организатор преступления не думали, что эффект от поджога будет незначительным.

«Они хотели, чтобы все сгорело, возможно, даже вместе с людьми. Поэтому санкции в данном случае должны быть совсем иными, и за ними должны следовать совершенно иные последствия», — подчеркнул Милонов.

А в Совете Федерации действия задержанных журналистов и их подельников против ФАН и НТВ сравнили с действиями режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам лишения свободы за организацию террористического подполья в Крыму.

«Считаю, что подобные вещи, предпринимаемые проукраинскими русофобами, должны жесточайшим образом пресекаться. Напомню ситуацию с небезызвестным Сенцовым, который отбывает наказание за попытку организовать теракты в Крыму. Ему инкриминировались также поджоги представительства партии «Единая Россия» и офиса Русской общины Крыма. Он был осужден, получил очень внушительный срок, и это правильно», — сказал ФАН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Напомним, поджог ФАН случился около 2 часов 30 минут 9 октября. Злоумышленники камнем разбили окно на первом этаже БЦ «Ильич», в котором размещается редакция ФАН, залили внутрь помещения бензин и бросили туда зажженную спичку. Как выяснили следователи, это проделал Кирсанов с неизвестным напарником, пока в машине их поджидал Васильев.

После совершения преступления Васильев позвонил Лившицу, а затем получил от Орлова 25 тысяч рублей, которые распределил между собой и двумя другими исполнителями поджога.