Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о бесплодии

Москва, 23 ноября. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, как, несмотря на страшный диагноз врачей — бесплодие, стала матерью.

По словам артистки, в 2007 году она стала женой адвоката Николая, однако семейную жизнь пары омрачил страшный диагноз врачей — бесплодие. Бочкарева в эфире программы «Судьба человека» призналась, что на протяжении пяти лет ей говорили, что она никогда не сможет познать прелести материнства. Первое время актриса лечилась, тратила огромные деньги на процедуры.

«Потом все это затягивалось, дошло до того, что я не могла без слез смотреть на детей. Я уже перестала лечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меня услышали», — приводит «Дни.ру» слова Бочкаревой.

Бочкарева узнала о своей беременности в разгар съемок. По ее словам, она была на седьмом небе от счастья. Первенца назвали Иван, а через год у пары родилась дочь Мария.