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Подростки попытались задушить девятилетнего мальчика в Кемерово

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Подростки попытались задушить девятилетнего мальчика в Кемерово

Кемерово, 23 ноября. Следователи разбираются в обстоятельствах покушения на убийство девятилетнего мальчика в столице Кузбасса.

Подростки попытались задушить девятилетнего мальчика во дворе одного из жилых домов Ленинского района. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы следственного управления СК России по Кемеровской области.

В настоящее время следователи проводят проверку и разыскивают мужчину, который спас ребенка. Также устанавливаются личности подростков, напавших на мальчика.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Автор: Алексей Громов
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