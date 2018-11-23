Подростки попытались задушить девятилетнего мальчика в Кемерово

Кемерово, 23 ноября. Следователи разбираются в обстоятельствах покушения на убийство девятилетнего мальчика в столице Кузбасса.

Подростки попытались задушить девятилетнего мальчика во дворе одного из жилых домов Ленинского района. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы следственного управления СК России по Кемеровской области.

В настоящее время следователи проводят проверку и разыскивают мужчину, который спас ребенка. Также устанавливаются личности подростков, напавших на мальчика.