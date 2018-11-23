Летные испытания военного вертолета Ми-38Т начались в Казани

Казань, 23 ноября. Летные испытания военной модификации вертолета Ми-38Т начались на Казанском вертолетном заводе.

Вертолет оборудован высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В, а также цифровым пилотажно-навигационными комплексом с индикацией на пяти жк-дисплеях. Этот комплекс позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, заходить на посадку, а также осуществлять висение.

Как сообщает телеканал «Звезда», в конструкции вертолета использованы композитные материалы: в хвостовом и несущем винтах.

Отметим, что Ми-38Т может перевозить до 30 пассажиров или 5 тысяч килограмм груза внутри. Впервые вертолет поднялся в воздух на выставке AirShow China – 2018 8 ноября.