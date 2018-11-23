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Закон о функционировании госязыка может быть принят на Украине до конца года

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Закон о функционировании госязыка может быть принят на Украине до конца года

Киев, 23 ноября. Верховная рада Украины до конца года может принять законопроект о функционировании госязыка. Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он предполагает, что украинский язык будет использоваться в обязательном порядке почти во всех сферах жизни.

«Я уверен, что мы сможем и закон о языках рассмотреть еще до Нового года», — отметил Парубий.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении в октябре. Если документ пройдет все стадии голосования и будет подписан президентом, то украинский язык станет обязательным для всех государственных структур, образовательных учреждений, больниц и объектов сферы обслуживания.

Украинская политика в области языка уже подвергалась критике со стороны зарубежных партнеров Киева. Так, например, Венгрия ранее заявила, что будет препятствовать процессам евроинтеграции Украины в связи с законом, который запрещает использовать в образовательных учреждениях любой другой язык, кроме украинского.

Автор: Антон Соколов
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