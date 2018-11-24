Дамаск, 24 ноября. На старых рынках провинции Хомс прошли праздники, посвященные возвращению стабильной жизни и уходу террористических группировок. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Мероприятие прошло в центре одного из крупнейших рынков, в нем участвовали гражданские и благотворительные организации Хомса. Кроме того, на рынок пришло большое количество простых мирных жителей.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с мероприятия:

«Пусть Аллах даст вам хорошее здоровье. С праздником вас. С праздником всех сирийцев и лидера Башара Асада. Как вы видите, все хорошо, слава Аллаху, у нас тут праздник. Мы устроили движуху на рынке, и люди решили выйти. Слава Аллаху, пусть Аллах даст вам хорошее здоровье», — заявил один из посетителей в интервью ФАН.

Стоит отметить, что это далеко не первый большой праздник в освобожденной от террористов провинции. Подобные выставки, ярмарки, фестивали, концерты и даже спортивные мероприятия все чаще проходят на всей территории страны. В первую очередь это говорит о том, что сирийский народ полностью пришел в себя после террористической оккупации и вернулся к обычной жизни. Кроме того, возвращение сирийских солдат для многих стало символом стабильности и безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа волонтеров из организации «Соль Земли» в рамках инициативы «Шам Бтахки» организовала культурное мероприятие с целью выявить наиболее важные архитектурные объекты в Дамаске.

По словам участников акции, цивилизация Сирии стартовала именно в древней крепости Дамаска. Это она показала миру, откуда растут корни арабского населения. В первую очередь это необходимо для туристов, которые постепенно приезжают в Дамаск, чтобы посмотреть на самый старый город в мире.