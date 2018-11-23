Достажировался: в причастности к гибели фрегата НАТО подозревают офицера ВМС США

В ходе расследования обстоятельств, приведших к столкновению утром 8 ноября норвежского фрегата УРО Helge Ingstad со следовавшим под флагом Мальты танкером Sola TS (флаг Мальты), продолжают всплывать все более удивительные факты.

В частности, норвежская пресса выяснила, что в ночь кораблекрушения распоряжения на мостике фрегата НАТО отдавал… офицер ВМС США. И теперь СМИ подозревают его в причастности к гибели Helge Ingstad.

Федеральное агентство новостей напоминает, о каком инциденте идет речь.

Минус фрегат и якорь

В предрассветной темноте 8 ноября фрегат Helge Ingstad возвращался в свою базу Хаконсверн после окончания широкомасштабных учений альянса Trident Juncture 18. Неподалеку от нефтяного терминала Стуре фрегат оказался на пути танкера Sola TS. Несмотря на то, что танкер по радио предупреждал фрегат об опасном сближении, Helge Ingstad отворачивать не стал, тем самым подставив свой правый борт под форштевень танкера.

В результате столкновения танкера дедвейтом 112 939 тонн с фрегатом, имеющим водоизмещение 5290 тонн, последний получил обширные повреждения подводной и надводной части, а также лишился управления. Быстро погружающийся фрегат буксиры едва успели оттянуть на мелководье к терминалу. Там с корабля был эвакуирован весь экипаж, включая восьмерых травмированных во время столкновения.

Несмотря на все усилия спасателей, к рассвету 13 ноября Helge Ingstad, обошедшийся норвежской казне в 500 млн долларов — это годовой бюджет ВМС Норвегии! — затонул. Над водой осталась только часть башнеподобной мачты корабля с антеннами РЛС. Ошарашенное случившимся командование ВМС Норвегии было вынуждено объявить о приостановке спасательной операции…

Танкер Sola TS в ходе столкновения тоже пострадал, но не фатально. Судно утратило правый якорь, а на мортире клюза оказалась содрана краска.

Офицер по обмену

Согласно аудиозаписи радиопереговоров, опубликованных газетой Verdens Gang, столкновение близ терминала Стуре произошло как в результате проблем с опознанием Helge Ingstad, которые испытывала команда танкера и диспетчер Fedje VTS — местной службы движения судов, так и вследствие удивительной некомпетентности членов экипажа самого фрегата.

Эта некомпетентность и стала камнем преткновения для специалистов, пытавшихся анализировать случившееся. Вопреки неоднократным предупреждениям с танкера, с Helge Ingstad отвечали: «У нас все под контролем!» — и отказывались менять свой курс, явно ведущий к столкновению.

Не могли же все, находившиеся на мостике фрегата, сойти с ума! Раз не могли, то в чем же причина столь странного поведения ходовой вахты Helge Ingstad?

В попытках объяснить необъяснимое, вспоминали множество разных факторов. От субъективного «Почти все штурманы на фрегате являлись женщинами, а женщина на корабле — к несчастью!» до куда более объективного «На мостике фрегата проводились навигационные учения, отвлекшие внимание экипажа от контроля за окружающей обстановкой».

Ухватившись за последнее обстоятельство, норвежские СМИ стали «копать» в этом направлении и очень скоро «нарыли» любопытный факт. Его 17 ноября озвучила американская газета The Washington Post. Выяснилось, что в рамках расследования причин столкновения Helge Ingstad и Sola TS может быть допрошен офицер ВМС США, который — барабанная дробь! — утром 8 ноября находился на норвежском фрегате.

Это был вынужден подтвердить и официальный представитель Шестого флота США коммандер Кайл Рейнс. Признав, что американский офицер находился на норвежском фрегате по программе обмена (Personnel Exchange Program), Рейнс отказался, впрочем, сообщить не только имя этого офицера, но и обязанности, которые исполнял американец на Helge Ingstad.

Не удовлетворившись этой информацией, норвежская пресса постаралась выяснить, чем же утром 8 ноября занимался на Helge Ingstad офицер ВМС США. Понять норвежцев можно — ими двигало не только стремление отыскать истину, но и желание хотя бы частично обелить мундир собственных ВМС.

Щекотливая ситуация

К 22 ноября упрямство норвежских журналистов, помноженное на уязвленное национальное самосознание, принесло результаты. Собранные рядом норвежских изданий сведения позволяют предположить, что офицер ВМС США не просто находился на борту Helge Ingstad, а проходил на норвежском фрегате УРО стажировку — вплоть до выполнения обязанностей вахтенного офицера.

Норвежские СМИ утверждают, что именно американец 8 ноября отдавал на мостике Helge Ingstad распоряжения, закончившиеся незапланированной «встречей» фрегата с форштевнем Sola TS. Что называется, достажировался.

При этом на официальном уровне возложить ответственность за столкновение на американского стажера невозможно, так как в любом случае за безопасность корабля в первую очередь отвечают командир фрегата, его старший помощник и вахтенный офицер. Все они — офицеры ВМС Норвегии.

Если эта информация соответствует действительности, то ситуация для американских и норвежских военных моряков получается крайне щекотливой. Недаром ВМС США и ВМС Норвегии отказываются от каких-либо комментариев касательно действий американского офицера на мостике Helge Ingstad.

Ну, а пока эта информационная «бомба» не рванула, норвежцы стоически откачивают топливо с затонувшего фрегата и изыскивают возможность изъять из погребов Helge Ingstad ракеты, торпеды и снаряды. Подъем протараненного танкером фрегата обещает быть непростой операцией…