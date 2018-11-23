Порошенко рассказал, когда Константинополь примет решение об украинской автокефалии

Киев, 23 ноября. Во время синода Константинопольского патриархата 27–29 ноября будет принято решение об автокефалии украинской церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами в Киеве.

По его словам, бывший замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко примет участие в синоде. Кроме того, Порошенко рассказал о проведении собора так называемой «объединенной украинской церкви».

«В декабре мы соберем собор новой церкви», — сказал Петр Порошенко.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В РПЦ предупредили о возможных трагических последствиях данного шага, одним из которых может стать раскол православия. Несмотря на это, Константинополь отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали канонически ничтожным, так как оно противоречит нормам церковного строя.

Кроме того, Константинополь снял обвинения с глав двух неканонических церковных организаций: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.