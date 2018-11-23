Продажи автомобилей Renault выросли в России на 6%

Москва, 23 ноября. В октябре продажи автомобилей Renault в России выросли на 6%, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год продажи Renault сократились. Так, в октябре этого года дилерам удалось реализовать 12154 новых автомобилей. Этот показатель на 7% меньше, чем в 2017 году.

Однако по сравнению с показателями этого года в прошлом месяце продажи этих машин французского производства выросли на 6%. Рыночная доля Renault на российском рынке выросла до 7,9%.

Специалисты также отметили, что самой популярной французской моделью на российской автомобильном рынке является кроссовер Duster, обладателями которого в октябре стали 3877 человек. Второе место получил седан Logan — 2649 проданных автомобиля. А тройку лидеров замыкает хетчбэк Sandero, владельцами которого в этом году стали 2579 человек.