Чтобы не завидовали россиянам: Пучков «Гоблин» объяснил запрет Киевом путеводителей из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну пяти книжных изданий из России из-за их «пропагандистского характера».

Регулятор счел опасными «Большую энциклопедию ножей мира» и «Оружие. Большой иллюстрированный гид» из-за того, что энциклопедии якобы воспевают «любовь к российскому оружию» и содержат коммунистическую символику. Кроме того, киевское руководство обнаружило «пропаганду Русского мира» в путеводителях по Гоа и Барселоне и в «Книге о вкусной и веганской пище».

«Мы усиливаем контроль за ввозом на Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом «энциклопедий» и «кулинарных книг» к нам не попадала пропагандистская литература», — заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Отметим, что это уже не первая попытка украинских властей бороться с «агрессивным Русским миром». В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. По мнению Киева, данная политика должна простимулировать национальный книжный рынок.

В мае текущего года Госкомитет уже признавал «опасным» ряд книг из России, например, под запрет попала книга-раскраска для детей «Сто точек. Соедини и нарисуй». Основанием для запрета стало то, что книга напечатана на территории Крыма.

Переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин») в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что украинская власть ничего не добьется, поскольку население как получало в свободном доступе информацию на русском языке, так и продолжит получать.

«Страна поражена сумасшествием — в рамках известного диагноза все и происходит. Печально наблюдать, что подобное происходит с бывшими соотечественниками. Власти Украины действуют по принципу «сказал А — говори и Б», то есть начав запрещать что-то одно, придется запрещать и другое, — разъяснил Пучков, добавив, что во времена СССР пытались действовать таким же путем, но поняли бессмысленность затеи. — На заре советской власти с этим столкнулись: если запрещать все книжки, в которых написано «неугодная советская власть», то придется запретить всю литературу в стране. В СССР, слава богу, одумались, а на Украине на это не способны».

По словам собеседника ФАН, «политическая элита захватила власть в Киеве и резвится, тешится, как может, а люди от этого только страдают».

На вопрос о том, почему Киев увидел «опасность» в кулинарных книгах и путеводителях, Пучков ответил с иронией, что так «власти заботятся о своих гражданах, чтобы те не завидовали россиянам».

«Может, в этих книгах есть упоминания о России или рекомендации для российских туристов по посещению конкретных заведений в этой стране, а с точки зрения Украины они дорогие, и поэтому гражданин страны не сможет позволить себе туда сходить», — пошутил видеоблогер.

Пучков выразил уверенность в том, что очередная инициатива украинских властей не сможет реализоваться, поскольку украинцы уже не обращают внимания на «бессовестную пропаганду Киева».