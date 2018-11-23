В ЕК заявили, что вопрос Гибралтара в соглашении по Brexit не решен

Москва, 23 ноября. Компромисс между Мадридом и Лондоном по проблеме Гибралтара после Brexit до сих пор не найден, но экстренный саммит Евросоюза, намеченный на 25 ноября, пока не отменен, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.

По его словам, Еврокомиссия по-прежнему остается посредником на консультациях по Гибралтару. Он добавил, что в настоящее время переговоры постоянных представителей по этой проблеме продолжаются в Брюсселе.

«Пока решение не найдено, но, насколько я знаю, саммит остается на повестке дня», — сказал он.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что Мадрид заблокирует соглашение по Brexit в случае отсутствия изменений по Гибралтару в проекте соглашения о выходе Британии из ЕС.

Власти Испании потребовали, чтобы в документах по Brexit было зафиксировано право Мадрида вести и участвовать в переговорах с Лондоном по поводу определения статуса Гибралтара.

Напомним, в настоящее время между Лондоном и Брюсселем проходят переговоры по выходу Британии из ЕС. Формально выход Соединенного Королевства запланирован на 29 марта следующего года, но, согласно плану, будет действовать переходный период, который предполагает, что Британия будет платить взносы в бюджет Евросоюза до конца декабря 2020 года.