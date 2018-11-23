«Обязательства выполнены»: калужские власти отреагировали на слова Лукашенко о долге за объекты ЧМ-2018

Калуга, 23 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему доложили, будто бы РФ не рассчиталась за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. В свою очередь в правительстве региона Федеральному агентству новостей заявили, что не имеют долгов перед генподрядчиком.

По словам Лукашенко, ему докладывают, что Россия якобы не рассчиталась за строительство тренировочных баз к ЧМ-2018. Заказчиком строительства выступала Калужская область.

«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса. Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Власти Калужской области сообщения о наличии долгов перед подрядчиком, которым является ООО «ТП ХОНКО», опровергают. Главный офис компании, по данным СМИ, находится в Квебеке.

«Калужская область перед генеральным подрядчиком задолженностей не имеет. Все обязательства перед ним выполнены в полном объеме», — сообщили ФАН в пресс-службе правительства Калужской области.

На момент публикации связаться с московским представительством фирмы-генподрядчика Федеральному агентству новостей не удалось — все номера оказались неактивны, сообщалось, что «соединение невозможно» и «неправильно набран номер».