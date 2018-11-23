Саудовским женщинам впервые разрешили водить такси

Эр-Рияд, 23 ноября. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам водить такси. Об этом в пятницу заявило Государственное транспортное агентство королевства.

При этом ведомство сделало ряд уточнений. Заниматься частным извозом представительницы прекрасного пола смогут только в так называемых «семейных такси». Это значит, что отвезти пассажиров таксист может лишь при условии, что среди них есть хотя бы одна взрослая женщина. При этом правила запрещают сажать пассажиров-мужчин на переднее сиденье. Кроме того, таксистами могут быть только подданные Саудовской Аравии, пишет Saudi Gazette.

Напомним, что в сентябре прошлого года Эр-Рияд впервые в истории разрешил женщинам водить машину. Соответствующий указ издал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Саудовская Аравия считается одним из самых традиционных и консервативных государств даже среди арабских стран. К примеру, до не давнего времени жительницы королевства были лишены права голосовать на выборах. Этот запрет был отменен лишь в 2011 году.