Депутат Госдумы предложил ответить на «Черную пятницу» «Белой субботой»

Москва, 23 ноября. Депутат Госдумы Василий Власов в «Черную пятницу» напомнил, что год назад предложил Минпромторгу учредить в России «Белую субботу».

«Я предложил, чтобы в этот день продавали продукты питания и другие товары российского производства со скидкой, — рассказал депутат Федеральному агентству новостей. — Ответа на это предложение я так и не получил».

Власов считает, что день масштабных распродаж, когда бизнес создает искусственный спрос на товары, в России не прижился.

«В России, я считаю, это не «Черная пятница», а черный развод. 20% — это не тот дисконт, который стимулирует покупателя», — объявил депутат.

Парламентарий предостерег россиян от поспешных и ненужных покупок и заявил, что в такой день надзорным органам следует быть настороже.

«Стоит Федеральной антимонопольной службе включиться, если идет откровенный обман потребителей, — когда ценник в 5000 завешивается ценником в 10 000», — считает Власов.

Депутат также выразил сожаление, что в России до сих пор не существует нет сайта, подобного AliExpress.

«Нужно, чтоб не россияне заказывали на eBay, а американцы и китайцы заказывали у нас, — заявил депутат. — У нас в России нет аналога сайта AliЕxpress, где представляют продукцию компании и заводы, а не частники. У нас такие потрясающие выставки в Госдуме проходят, где регионы выставляют свой вкусный лимонад, колбасу, пряники — но купить в магазине это невозможно, по торговым сетям это не расходится».

Предложение о создании такого общего сайта с отечественной продукцией депутат также направлял в Минпромторг.