Эксперты объяснили снижение цен на частные дома в России

Москва, 23 ноября. Средняя стоимость частных домов в России снизилась почти на девять процентов. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование аналитиков портала «Мир квартир».

Средняя цена на частные дома составляет чуть выше 4,6 миллиона рублей в 2018 году, что на 8,7 процента меньше стоимости в 2017 году.

Отметим, наибольшее падение цен наблюдается в Кировской области (на 30,9 процентов), в Приморье (28,6 процента), Хабаровском крае (28,5 процента), Вологодской области (28 процентов).

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, снижение стоимости связано с неоправданным ростом цены на дома в прошлом году, или же «сработали объективные факторы, такие как рост доходов, экономический рост или отсутствие такового, приток или отток населения».