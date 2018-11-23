Путин призвал Госсовет упростить расчеты пенсий и зарплат | 23 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин объяснил, какими должны быть пенсии и зарплаты в России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в Крыму объяснил, какими должны быть зарплаты и пенсии в России. По словам главы государства, они должны выражаться в конкретных и понятных для населения цифрах, а не «красивых формулах на бумажках». «Чтобы реальные это были деньги, а не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — пояснил российский лидер.

Навальный сообщил о закрытии «Кактуса» Скандальный блогер Алексей Навальный сообщил о закрытии одного их своих проектов из-за отсутствия рейтингов. Речь идет о программе «Кактус», об этом он сообщил через свой Twitter. «Мы не боимся перемен и знаем: чтобы становиться лучше, нужно иногда отказываться даже от привычного и родного. Это — наш последний эфир! Не грустим и заканчиваем, как подобает, подключайтесь!» Как отмечают наблюдатели, у Навального кончаются выделенные на пиар деньги, которые ему жертвовали сторонники в России и спонсоры из-за границы. Подчеркивается, что блогер и его команда, чересчур активно тратят средства не на «борьбу с режимом», а на личные нужды.

Милонов готов повторить «диету» саратовского депутата Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запросто сможет прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Об этом он сообщил после того, как саратовский депутат Николай Бондаренко в течение месяца проводил подобный эксперимент. В результате Бондаренко заявил, что такой суммы недостаточно для того, чтобы поддерживать здоровье организма. Комментируя эксперимент Бондаренко, Милонов заявил, что при большом желании человек может прожить вообще без денег. По словам народного избранника, можно пойти в лес и питаться шишками и корой. При этом на вопрос, смог бы Милонов сам сесть на «диету» саратовского депутата, парламентарий ответил, что это не составило бы ему труда. Он подчеркнул, что в 90-х ему приходилось растягивать одну пачку макарон на три дня.