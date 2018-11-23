Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко нашел новый повод для гордости. На встрече со студентами в Киеве глава государства похвастался «лайками» на своей странице в Facebook под постом о законах в отношении машин с еврономерами. «Пальцами вверх» в соцсети Порошенко обосновал политический курс Украины.

«Мне приятно, что как только я в восемь часов выставил этот пост на своем Facebook — а вы лучше меня знаете, что такое социальные сети — 10 тысяч лайков было за три часа. Это тоже признак, что мы правильно движемся», — заявил он.

Порошенко добавил, что после подписания законов владельцам машин с еврономерами, которые проводят акции протестов по всей стране, якобы больше нет никакого смысла блокировать украинские улицы. Он заявил, что, если автомобилисты не хотят платить контрабандистам, чтобы их прикрывали, они должны заплатить в бюджет.

«От 500 до 1000 евро, дали 50% скидку, если ты быстро это сделаешь. Легализуй машину, а главное — закройте границы для контрабандистов, увеличьте ответственность, научитесь жить в цивилизованном государстве», — сказал Порошенко.

В среду президент Украины Петр Порошенко подписал законы, регулирующие растаможивание и определяющие ставки акцизов для машин, зарегистрированных в Европе. В соцсетях Порошенко заверил, что данная мера легализует транспортные средства, которые были везены в страну с нарушением таможенного и налогового законодательства, а вырученные деньги — «от первой и до последней гргивны» — будут направлены в украинский пенсионный фонд.

Закон, устанавливающий базовую ставку для ввезенных из Европы автомобилей, Верховная рада приняла 8 ноября. Итоговый размер акциза будет рассчитываться с учетом года выпуска автомобиля. Предельный коэффициент составит 15. Он будет применен ко всем машинам от 15 лет и старше. Киевские власти обещают, что для автомобилистов, которые первыми начнут растаможивание машин, итоговый акциз снизят.

После того, как Рада приняла поправки в законодательство, на Украине начались массовые акции протестов автомобилистов, владеющих машинами с еврономерами. Водители выразили недовольство в связи с новым правом полиции проверять транспортные средства с иностранной регистрацией и облагать их штрафами по таможенному законодательству. Кроме того, автомобилисты требовали упростить растаможивание.

Протесты охватили 56 украинских городов. Участники акции перекрыли трассы в Ровенской области, а также участок магистрали, соединяющей Одессу и Киев. Новая волна протестов ожидается на выходных.