Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минобороны РФ представило проект по защите воздушных границ России

35
0 Оставить комментарий

ВС РФ смогут сбивать российские угнанные самолеты без заложников на борту

Москва, 23 ноября. Министерство обороны РФ подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России. Проект опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно тексту документа, если воздушное судно подверглось угону и есть угроза нарушения или нарушение российской государственной границы, то дежурные силы ВС РФ будут требовать у судна-нарушителя совершить посадку на определенный аэродром, а также принуждать судно к посадке.

«При угрозе нарушения или нарушении государственной границы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы и (или) принуждают их к посадке», — сообщается в тексте документа.

В том случае, если судно-нарушитель не просигнализирует радиокомандами о совершении посадки, а также если российские военные будут уверены, что на борту нет заложников, то дежурные силы смогут применить оружие на поражение.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.