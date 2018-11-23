Минобороны РФ представило проект по защите воздушных границ России

Москва, 23 ноября. Министерство обороны РФ подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России. Проект опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно тексту документа, если воздушное судно подверглось угону и есть угроза нарушения или нарушение российской государственной границы, то дежурные силы ВС РФ будут требовать у судна-нарушителя совершить посадку на определенный аэродром, а также принуждать судно к посадке.

«При угрозе нарушения или нарушении государственной границы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы и (или) принуждают их к посадке», — сообщается в тексте документа.

В том случае, если судно-нарушитель не просигнализирует радиокомандами о совершении посадки, а также если российские военные будут уверены, что на борту нет заложников, то дежурные силы смогут применить оружие на поражение.