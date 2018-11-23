«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

Анализируя прошедшие в США так называемые промежуточные выборы, нельзя пройти мимо их, скажем так, финансового аспекта. Только факты: они стали самыми дорогими за всю историю Америки.

По подсчетам НКО Center for Responsive Politics, бюджет нынешнего избирательного сезона составил 5,2 млрд долларов. При этом демократы заметно опередили своих оппонентов в сборе пожертвований. На кампанию по выборам в Палату представителей им удалось собрать более 951 млн долларов, в то время как республиканцам — лишь 637 миллионов. Больше средств демократы получили и на выборы в Сенат — 513 млн долларов против 361 млн у республиканцев.

Есть здесь и свои чемпионы. Так, исторический рекорд для выборов в Сенат поставил демократ Бето О'Рурк, собравший для своей кампании 70 миллионов долларов пожертвований.

Абсолютный лидер!

Давайте вместе присмотримся к нему: 46 лет, харизматичный южанин из Эль-Пасо, прогрессист. Шесть лет был депутатом горсовета Эль-Пасо, трижды — конгрессменом от 16 округа в Техасе. Да, свои выборы в Сенат он проиграл со счетом 48,8% против 50,9% у «политического мастодонта» — действующего сенатора Теда Круза (бывшего кандидата в кандидаты в президенты США от республиканцев).

Соответственно, конгрессменом с января 2019 года он тоже быть перестанет; впрочем, цели у него более масштабные — О'Рурк уже рассчитывает на 2020 год, предлагая себя в качестве «интересного персонажа» на фоне того «дома престарелых», из которого демократы пока что пытаются выбрать себе кандидата в президенты страны.

Деньги, собранные на эти выборы, у него, кстати, остались — и по закону он может тратить их на свое промо и дальше.

Другое дело, что это «промо» его команда понимает весьма своеобразно: так, еще 1 ноября американская общественная организация Project Veritas опубликовала видео, в котором доказывается, что некоторые сотрудники, работающие в штабе О'Рурка, незаконно использовали пожертвованные ему деньги для финансирования знаменитого «каравана мигрантов». Цель — собрать себе все голоса «латинос».

Плюс — что парадоксально, О'Рурк (будучи белым) сознательно строил свою кампанию на «антибелой» риторике.

За две недели до выборов симпатизирующий демократу журнал Newsweek забил тревогу: в университетских кампусах в Техасе были обнаружены «расистские» листовки, пропагандирующие идеи «белого национализма».

Не может быть! И что же там было? В Форт-Уэрт и других университетских городах штата появились флаеры, где была написана «чудовищная» вещь: «Быть белым — нормально» (It's ok to be white).

Dear White People of #NewWest. This is not okay. Ever. And if I run into these again, I going to tear them down. Again. pic.twitter.com/E9t4Efl3Xl — Vanessa Woznow (@vanessawoznow) November 2, 2018

Что тут началось! Правозащитная организация ADL («Антидиффамационная лига») немедленно выступила с комментарием, в котором объяснила, что именно не так с листовками и почему быть белым — все-таки не «окей».

«Идея этой акции заключалась в том, чтобы создать листовку, оскорбительный смысл которой неочевиден, но которая тем не менее будет восприниматься как расистская, особенно либералами и СМИ, — утверждают защитники общества от диффамации. — Эта концепция направлена на то, чтобы спровоцировать неадекватные реакции и продемонстрировать предвзятость либералов и медийных фигур».

Предлагаю прочитать несколько раз, чтобы понять смысл заявления. Впрочем, этого и не требовалось: штаб демократического кандидата в сенаторы завопил, что вот, мол, «мы боремся с белыми расистами». И, как я уже писал выше, «за права мигрантов».

Вообще мигранты, равно как и правонарушители, — базовый «электоральный костяк» для демократов.

При этом в штате Техас действует один из самых строгих избирательных законов в стране, требующий предъявить удостоверение личности и зарегистрироваться для голосования по крайней мере за 30 дней до любых выборов. Возможно, именно это (плюс бдительность республиканцев) помешали демократам организовать массовые «карусели».

В том числе потому, что буквально за три недели до выборов в федеральную тюрьму отправилась 43-летняя мать троих детей Кристал Мейсон, получившая целых пять лет за нарушение закона, запрещающего голосовать людям, имеющим судимость за уголовное преступление.

Переведу: в 2016 году на президентских выборах эта жительница Техаса, ранее осужденная за налоговое мошенничество, решила «отдать свой гражданский долг» в виде голоса (кто бы сомневался!) за Хиллари Клинтон. Изобличена она была не так давно — как раз благодаря тщательной подготовке к нынешней кампании на уровне штата, когда избирательная комиссия стала сверять списки проголосовавших.

Очевидно, что приговор сознательно сделали из серии «впаять по максимуму», чтобы отбить охоту «хулиганить» у других.

Подкуп мигрантов, «фейковые» листовки, преступники-«карусельщики»… чего еще не хватало для электорального счастья О'Рурку? Конечно, чего-то из серии «Голосуй сердцем» или «Голосуй и танцуй».

Тут ему на помощь пришел один из самых популярных и любимых кантри-музыкантов Америки Вилли Нельсон — обладатель 11 наград «Грэмми», в том числе в номинациях «Музыкальная легенда» (1990) и «За жизненные достижения» (2000). Кстати, абсолютный «демократ», их «клиент»: известно, что Нельсон не дружил с законом еще с 1970-х годов. Он курил марихуану и боролся за ее легализацию. На одной из телепередач он на всю страну горделиво объявил, что курил марихуану на крыше Белого дома, пока президент Джимми Картер устраивал прием. В дополнение ко всему он еще и носил при себе оружие без лицензии.

В общем, «наш человек» (то есть их). Весь октябрь Нельсон провел в турне… по Техасу, где на митингах О'Рурка распевал специально сочиненную песню, переводящуюся дословно как «Выберите их вон!» (Vote them out).

«Если вам не нравится, кто там, проголосуйте против них, вот что такое День выборов. Самое большое оружие, которое у нас есть — избирательная урна. Проголосуйте против них, проголосуйте против них. И когда они уйдут, мы будем петь и танцевать. И вы приведете внутрь новых, и они начнут шоу снова», — пел Нельсон.

Прекрасные слова; если бы только каждый свой концерт Нельсон не завершал криками: «Спасибо, Бето, дружище, мы тебя любим!». Как оказалось, любят далеко не все.

Но что главное, песня и иные труды музыканта не пропадут: через год с небольшим — снова в путь, агитировать за «друга» на праймериз Демократической партии. Тут-то мы и увидим, у кого из соискателей «кандидатства в президенты» больше симпатизирующих им мигрантов и иных нарушителей американского правопорядка — ведь «окучивают» они их все.

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США