Motorola представит сразу три смартфона в 2019 году

Москва, 23 ноября. Компания Motorola покажет сразу три новые модели смартфона. Их презентация запланирована на следующий год.

По информации инсайдеров, речь идет о Moto Z4, Moto G7 и усовершенствованной версии Moto G7 Play.

Moto G7 уже прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США. Гаджет получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

Самым мощным по производительности стал Moto Z4, который будет являться флагманом новой линейки. Работа устройства будет основана на базе процессора Snapdragon 8150.

Когда появится модернизированная версия Moto G7 Play, представители компании умолчали. Напомним, предыдущая модель имела весьма средний процент от продаж.