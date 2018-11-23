Путин объяснил, какими должны быть пенсии и зарплаты в России

Ялта, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в Крыму объяснил, какими должны быть зарплаты и пенсии в России.

По словам главы государства, они должны выражаться в конкретных и понятных для населения цифрах, а не «красивых формулах на бумажках»

«Чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — пояснил российский лидер.

Как сообщалось ранее, Госсовет в новом формате заседает сегодня в Ялте в гостинице «Мрия». Главной на повестке является тема исполнения майских указов главы государства о повышении уровня жизни россиян.