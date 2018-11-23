Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО в 2025 году

Париж, 23 ноября. Президент России Владимир Путин представил заявку российского города Екатеринбург на проведение всемирной универсальной выставки в 2025 году.

Видеообращение президента к делегатам генеральной ассамблеи выставок транслировалось в Париже. Российский лидер в своем послании отметил, что для него большая честь представлять Екатеринбург. Город выступает одним из кандидатов на проведение ЭКСПО в 2025 году.

По словам Путина, это будет событие глобального масштаба. Он отметил, что выбор города для проведения выставки — Екатеринбурга, Баку или Осаку — будет непростым, так как у всех кандидатов есть свои преимущества. Эти встречи, по словам российского президента, «приносят огромную пользу миллионам людей на планете, укрепляют их доверие друг другу, содействуют целям устойчивого развития».

Глава России добавил, что страна с самой первой выставки в Лондоне, которая прошла в 1851 году, является постоянным участником ЭКСПО.

«За это время мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России, — констатировал российский лидер. — К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма».

Президент пообещал обеспечить в Екатеринбурге гостям и участникам выставки комфортные и безопасные условия для работы и отдыха. Он отметил, что они смогут «больше узнать о России, почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимство».