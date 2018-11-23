Экс-замгубернатора Владимирской области приговорили к 11 годам тюрьмы за взятки

Владимир, 23 ноября. Во Владимирской области вынесен приговор бывшему заместителю губернатора региона Дмитрию Хвостову. Он был признан виновным в получении взяток.

По данным СК РФ, в 2014 году Хвостов через посредника получил взятку в размере 1,4 млн рублей. За это он обещал гендиректору двух местных фирм принять в его пользу решение по подготовке и направлению бюджетной заявки Владимирской области о включении строительства одного из детских садов города в соответствующую федеральную программу.

Также в апреле 2014 года Хвостов через посредника получил взятку в размере 2,2 млн рублей за вынесение главой Владимира постановления об объявлении публичных слушаний, а в последующем – об утверждении их результатов и проекта планировки территории.

Кроме того, с 2015 по 2016 год обвиняемый через посредников получил взятку в виде квартиры стоимостью порядка 6,4 млн рублей и отдельного денежного «вознаграждения» на сумму более 9 млн рублей за согласование и выдачу проектов застройки микрорайона Сновицы-Веризино города Владимира в пользу того же коммерсанта.

В 2015 году Хвостов получил не менее 800 тыс. рублей от директора общества с ограниченной ответственностью и участника строительной организации "за способствование действий в его пользу при реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи».

В СК РФ подчеркнули, что в ходе следствия на автомобили, жилые дома, квартиры, земельные участки и другое имущество Хвостова был наложен арест. Кроме того, арестовано было и то имущество, которое он оформлял на своих родственников и других лиц.

По решению суда экс-замгубернатора Владимирской области был приговорен к 11 годам лишения свободы. Срок бывший чиновник будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал Хвостова на сумму более 560 млн рублей.