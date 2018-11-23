Более десяти регионов России заявили в Госдуме о готовности провести реновацию

В Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам реновации жилищного фонда в России. «Героями» темы стали дома, износ который составляет от 66 до 69% — то есть эти здания не являются аварийными, за их содержание и ремонт отвечает региональная и муниципальная власть. Участники слушаний отмечают, что программы капремонта не могут решить проблем такого жилья.

В нижнюю палату парламента сейчас внесен проект федерального закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Документ предлагает установить единый для всей страны законодательный порядок для реконструкции, сноса и обновления объектов жилищного фонда по примеру реновации, осуществляемой в Москве.

Законопроект разработан и внесен председателем комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галиной Хованской и председателем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

«Мы не спешим, законодательный процесс должен быть продуманным, — прокомментировала вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о сроках принятия закона Галина Хованская. — Дело в том, что сейчас идет новый цикл по аварийному жилью, и по мере того как регионы будут выходить из этого цикла, они будут включаться уже в реновацию. Больше десяти регионов уже хотят «включаться».

Для начала в законе закрепляется само понятие «реновации» — это реконструкция или снос домов, которые не подлежат капремонту, и строительство на их месте нового жилья. План реновации будут составлять органы государственной власти в регионах. Для этого главы субъектов могут привлекать как бюджетные, так и частные средства. При этом решение о реновации может быть принято только самими собственниками жилья.

Законодатели предусмотрели в инициативе меры по защите жильцов. Например, собственникам по выбору должна быть компенсирована стоимость квадратных метров или предоставлена квартира площадью не меньше прежней.

Участники слушаний предложили разработать меры по стимулированию инвесторов — в частности, субсидировать процентные ставки по кредитам за счет бюджета для застройщиков, а также предоставлять им налоговые льготы. Госдума рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении бюджетных субсидий для реновации жилья, которое признано федеральным объектом культурного наследия.

Как сообщила Галина Хованская корреспонденту ФАН, предполагается, что реновацию закрепят сразу в нескольких Федеральных законах.

«По градостроительному направлению работа уже началась, — рассказала депутат, — что касается объектов культурного наследия — закон уже есть. И последний закон по налогам — тут предстоит серьезная схватка с Минфином».

На сайте Госдумы сообщается, что рассмотрение законопроекта «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» в программе законотворческой работы запланировано на декабрь 2018 года.