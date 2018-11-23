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Дело убитого российского посла Карлова передано в турецкий суд

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Дело убитого российского посла Карлова передано в турецкий суд

Анкара, 23 ноября. Прокуратура Турции передала материалы дела убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова в суд.

По делу проходят 28 подозреваемых, среди которых оказался проживающий в США исламский проповедник  Фетуллах Гюлен, а также экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют. Последний, как полагает турецкое следствие, был куратором  Мевлюта Алтынташа  — непосредственного исполнителя преступления, пишет агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что Турция завершила следствие по делу об убийстве Карлова. Российского посла застрелили в декабре 2016 года на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Власти Турции сообщили, что стрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе нападения силами безопасности.

Следственные органы полагают, что к убийству дипломата причастен лидер организации FETO Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара также подозревает в организации провалившейся попытки госпереворота в Турции.

Автор: Антон Соколов
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