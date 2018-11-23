Сирия сегодня: США беспокоятся из-за С-300, Вашингтон рад доставке Россией гумпомощи в «Рукбан»

Сирия, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки заявили о риске возникновения ошибок в воздухе из-за российских ЗРК С-300. Вашингтон положительно оценивает взаимодействие с Москвой по лагерю «Рукбан». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США боятся ошибок из-за С-300

В Пентагоне беспокоятся, что поставка Россией ЗРК С-300 военным Сирии может увеличить вероятность повторения ошибки, которая привела к инциденту с Ил-20. Об этом заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем. Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность», — приводит его слова РИА Новости.

Однако представитель США, видимо, забыл, что к крушению разведывательного борта ВКС РФ причастны летчики израильских ВВС, которые использовали российский самолет как щит во время работы сирийских ЗРК С-200. Сирийцы, к слову, отбивали как раз израильские ракеты.

Напомним, российский разведывательный самолет Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу «Хмеймим». В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Взаимодействие по лагерю «Рукбан»

Власти США назвали продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гумпомощи в лагерь беженцев «Рукбан» и надеются на продолжение взаимодействия. Об этом также заявил Джеймс Джеффри.

«Прежде всего доставка гуманитарной помощи в «Рукбан» является сферой нашего тесного и очень продуктивного сотрудничества с Россией. Она подразумевает координацию и деконфликтацию действий американских и российских военнослужащих. Она также требовала от меня и моих коллег координации на политическом уровне. Она означала работу с ООН, сирийским Красным Полумесяцем и нашими местными партнерами по безопасности в районе Ат-Танф, сирийскими силами оппозиции и, конечно, с людьми из «Рукбана», — подчеркнул дипломат США.

Более того, он уверен, что взаимодействие будет продолжаться. Джеффри надеется, что последующие гуманитарные конвои пройдут «так же беспроблемно, как и первый».

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, который следовал из столицы САР в лагерь беженцев «Рукбан», расположенный неподалеку от американской военной базы в Ат-Танфе.

США открестились от переговоров в Астане

Вашингтон не планирует посылать своих представителей на консультационные встречи по Сирии в Астану в конце ноября. Однако он будет рад их итогам, если переговоры окажутся эффективными, заявил Джеймс Джеффри.

«Мы не планируем участвовать. Мы сохраняем непредвзятость в плане возможной эффективности переговоров в Астане», — подчеркнул он.

При этом американский дипломат пояснил, что США не принимают участие в каждой эффективной инициативе по Сирии. Джеффри рассказал, что если встреча в Астане «даст результаты, которые пойдут на благо народу Сирии и международной безопасности в регионе», то США «будут рады» и «будут работать с такими результатами».