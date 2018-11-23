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Киев заблокировал трансляцию двух российских телеканалов в Прикарпатье

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Киев заблокировал трансляцию двух российских телеканалов в Прикарпатье

Киев, 23 ноября. Власти Украины добились прекращения трансляции российских телеканалов в двух гостиницах Прикарпатья. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«На Прикарпатье удалось прекратить показ ограниченных для ретрансляции на Украине российских информационных телеканалов в двух гостиницах», — говорится в сообщении​​​.

В ведомстве также добавили, что в одной из гостиниц транслировался телеканал «Россия 24», а в другой для просмотра были доступны «Первый канал», RT, «Россия 24», «Планета РТР» и «ТНТ». По итогам «профилактической беседы» с работниками и владельцами отелей трансляция российских телеканалов была прекращена.

Автор: Артем Никулин
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