Ученые воссоздали процесс роста костей при помощи 3D-принтера

Стокгольм, 23 ноября. Ученые шведского технологического университета во главе с Мартином Андерссоном получили важные сведения о росте человеческих костей благодаря эксперименту с использованием 3D-принтера. Исследователи установили, что рост костей человека является термодинамическим процессом, об этом говорится в статье, опубликованной Physics World.

Первоначальной целью ученых было изобретение 3D-принтера, который бы создал материал, имитирующий свойства костей. Однако в ходе эксперимента удалось выяснить, что процесс образования костей является не биологическим, а термодинамическим процессом. Человеческие кости растут независимо от других систем организма.

Открытие может способствовать более эффективному лечению заболеваний, в том числе остеопороза. Исследователи продолжат разрабатывать методы для стимулирования роста костей и улучшения протезных имплантатов, сообщает «ПолитЭксперт».