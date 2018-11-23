Братья Запашные установили новый рекорд Гиннесса
Москва, 23 ноября. Новый рекорд Гиннесса установили артисты Большого Московского цирка, пишет «Вечерняя Москва».
Как рассказал директор Большого Московского цирка, заслуженный артист России Эдгард Запашный, трюк с жонглированием булавами «Самая высокая перекидка» — это мечта брата. Для того, чтобы ее воплотить, необходимо было разработать специальную концепцию.
«Такого прецедента в истории мирового цирка не было. И мы вызываем любую другую команду, которая сможет побить нас и по высоте, и по количеству булав», — сообщил Запашный.
Отметим, в 2006 году Аскольд поставил рекорд Гиннесса, совершив трехметровый прыжок на льве с одного гигантского колеса на другое. В свою очередь, Эдгард семь лет назад прославился, выполнив трюк «Самая высокая колонна из трех человек на бегущей паре лошадей».