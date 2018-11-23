В Сети появилось «видео-алиби» подозреваемого в изнасиловании уфимского дознавателя

Москва, 23 ноября. В распоряжении редакций нескольких СМИ появилась видеозапись, якобы доказывающая алиби одного из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. В СК РФ отреагировали на видеозапись, сообщив, что видеозаписи с перемещениями подозреваемых изначально были изъяты следователями.

Как пишет KP.Ru, на кадрах видеозаписи запечатлен один из подозреваемых — Салават Галиев. На кадрах видно, что он находится в одном из уфимских заведений в компании некой женщины. По словам адвоката Асляма Халикова, после ужина Галиев и его спутница разъехались по домам. По версии адвокатов, все это обеспечивает алиби, поскольку преступление произошло в тот момент, когда Галиев ужинал с подругой.

«Причем это была именно деловая встреча. Не надо говорить, что это была его любовница», — отметил правозащитник.

Как сообщает «Пятый канал», подлинность видео пока не подтверждена.

В Следственном комитете РФ отреагировали на появление видеозаписи. В ведомстве отметили, что кадры с перемещениями подозреваемых были в распоряжении следствия еще во время первоначальных оперативных действий.

«У органов следствия изначально была эта информация», — сообщили в СК РФ.

Напомним, троих бывших сотрудников полиции подозревают в изнасиловании их 23-летней коллеги в отделе УВД. Все подозреваемые были уволены из органов внутренних дел и находятся под арестом.