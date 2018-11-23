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Рэпер Хаски готов возместить ущерб за испорченный автомобиль

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Рэпер Хаски готов возместить ущерб за испорченный автомобиль

Москва, 23 ноября. Известный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) готов принести свои извинения владелице автомобиля в Краснодаре, на крыше которого он исполнил песню, а также возместить ущерб, сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян.

По словам защиты Хаски, они уже вышли на сотрудников полиции, которые проводят проверку материалов, и сообщили им о готовности извиниться и возместить ущерб после оценки.

«К тому же Хаски уже понес за свои действия наказание в виде административного ареста на 12 суток. Он же вообще думал, что это машина фаната», — сказал RT Аванесян.

Защита Хаски подчеркнула, что напрямую с заявительницей ни он, ни рэпер на связь не выходили, так как это могут расценить как давление на свидетеля. По его словам, они надеются на примирение сторон.

Автор: Дарья Смолина
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