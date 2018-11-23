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Кремль назвал дату проведения большой ежегодной пресс-конференции Путина

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Кремль назвал дату проведения большой ежегодной пресс-конференции Путина

Москва, 23 ноября. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 20 декабря 2018 года. Начало мероприятия в 12.00. Об этом сообщили в Кремле.

Грядущая пресс-конференция российского лидера станет 14-й по счету. Владимир Путин традиционно отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов с 2001 года. В период с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра страны, большая пресс-конференция не проводилась.

Напомним также, что сначала общение с журналистами проходило в 14-м корпусе Кремля, однако затем пресс-конференции стали проводиться в Центре международной торговли (ЦМТ). В 2017 году Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов 14 декабря, мероприятие длилось без малого четыре часа. 

Автор: Федор Веснин
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