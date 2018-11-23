Совфед одобрил трехлетний бюджет Пенсионного фонда России

Москва, 23 ноября. Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы в пятницу, 23 ноября.

В бюджете Пенсионного фонда на 2019 год предусматриваются доходы в сумме 8,613 триллионов рублей, что составляет 8,1% ВВП, при этом 8,587 триллионов рублей находится в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части пенсии. В 2020 году доходы будут составлять 8,995 трлн рублей и 8,949 трлн рублей соответственно, а в 2021 году — 9,294 и 9,246 триллиона рублей.

Расходы в ПФР предусмотрены в размере 8,636 триллионов рублей на 2019 год, на 2020 год — 9,017 триллионов, а в 2021 году — 9,328 триллионов рублей.

По словам председателя правления ПФР Антона Дроздова, в доходах фонда также учтены денежные средства от конфискованного имущества в рамках борьбы с коррупцией. Он также подчеркнул, что по накопительной составляющей сохраняется заморозка тарифа до 2021 года.