Лучше с умным потерять, чем с дураком найти: экс-депутат Рады разрушил мечты Тимошенко о дешевом газе

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить цены на газ для украинцев в случае своей победы на грядущих президентских выборах.

«Снижение цены на газ — это не популизм, а просто восстановление справедливости… Я твердо гарантирую — цена на украинский газ для людей в первые недели после инаугурации нового президента будет снижена в два раза», — сказала Тимошенко.

Стоит добавить, что объем добычи газа на Украине не позволяет покрыть потребности промышленности и жилищно-коммунальных предприятий. Главным поставщиком голубого топлива всегда была Россия.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей разрушил мечты Тимошенко о дешевом газе для украинцев.

«Я этой стрекозе, Юлии Владимировне Тимошенко, не верю. Это связано с тем, что она не единожды была премьер-министром Украины и не один раз обещала понизить цену на газ. В прошлые времена, когда она была премьером, все получалось ровно наоборот. Тимошенко говорила, что она понизит цены на газ и на коммунальные услуги, а в конечном итоге стоимость ресурсов лишь росла. Более того, в некоторых городах наблюдались энергетические коллапсы», — напоминает бывший парламентарий.

По словам собеседника агентства, за то время, пока экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко находилась у власти, стоимость голубого топлива выросла, поскольку она продвигала европейские цены.

«Это заявление не более чем популизм. При том, если наблюдать за тем, как она себя ведет во время выступлений на территории Украины, например, в Херсоне, то можно вспомнить такие заявления, что Россия является «врагом» Украины, что Россия — это «оккупант», что она «отобрала» Крым и «оккупировала» Донбасс. Знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти», — резюмировал Алексей Журавко.

Парламент Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (307 долларов) за тысячу кубометров. Рост цен на газ — одно из условий Международного валютного фонда, в случае его выполнения кредитная организация может выделить Украине новый денежный транш.