США вчистую проигрывают России: эксперт объяснил упорство Штатов на рынке газа в ЕС

Недавно «Газпром» озвучил данные о том, что за январь—октябрь 2018 года соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1. Таким образом, говорить сейчас о какой-либо конкуренции в Европе российского газа с американским не приходится.

При этом в упорном противостоянии США российским проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» многие наблюдатели усматривают экономическую подоплеку. Американцы стремятся навязать Европе свой сланцевый газ, вытеснив внеэкономическими методами российское «голубое топливо». Сами Штаты этого особо не скрывают: президент США Дональд Трамп открыто заявляет, что европейцы должны покупать газ не у России, а у США.

В этой связи возникает логичный вопрос: что мешает сейчас американцам бороться за европейский газовый рынок, вытесняя с него Россию? Почему в отсутствие «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» американцы вчистую проигрывают этот рынок России?

На самом деле, проблема у американцев — не в российских трубопроводах, а во вполне объективных экономических причинах. Рынок они проигрывают не только более дешевому и удобному в плане доставки трубопроводному газу из России, но и поставкам сжиженного газа — из Алжира, Катара, Нигерии, Тринидада и Тобаго и, между прочим, из нашей страны.

Хороший пример — государства Иберийского полуострова. По трубопроводам газ они не приобретают, получая «голубое топливо» морем в виде СПГ. Если в 2017 году основные поставки этого ресурса в Испанию (является страной с самой развитой инфраструктурой приема СПГ в Европе) приходились на сжиженный газ американского производства, то уже в нынешнем году он был вытеснен газом из других стран. В том числе и пришедшим с Ямала (производитель — «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК). Португалия в 2018 году также снизила закупки американского СПГ.

Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, оценивая ситуацию на газовом рынке Европы, заявил Федеральному агентству новостей, что перспективы СПГ, в том числе американского, связаны с ростом цен на нефть.

«Если оптовые цены на газ на европейском рынке превысят 300 долларов за тысячу кубов, это сделает американский СПГ в Европе конкурентоспособным», — указал депутат.

Но, по его словам, даже при таком положении вещей это совершенно не означает, что Россия начнет терять свои позиции. Ей будет вполне по силам соперничать с Америкой, в том числе и в сфере поставок сжиженного газа.

«Что касается российского СПГ, то в силу низкой стоимости добычи, созданных государством экономических условий для реализации проектов и более короткого плеча доставки до европейских потребителей, он будет абсолютно конкурентоспособен по отношению к газу других производителей в тех регионах Европы, где нет трубного газа», — поясняет Завальный.

В настоящее время в России существуют заводы по производству СПГ на Ямале и на Сахалине. Строительство еще одного завода по сжижению газа в Усть-Луге, «Газпром» реализует совместно с международной нефтегазовой корпорацией — крупнейшим игроком на рынке СПГ Shell.

Как сообщили ФАН в Shell, данный проект будет основан во многом на использовании российского оборудования. Для сжижения применяют «шелловскую» технологию, но оптимизируют ее для российских поставщиков.

Точные сроки ввода этого предприятия ни в «Газпроме» ни в «Шелл» пока назвать не могут. Но в любом случае речь не идет о какой-то отдаленной перспективе, и балтийский газ уже через несколько лет может бросить вызов «голубому топливу», который везут из Мексиканского залива.

Безусловно, президент США, который больше бизнесмен, чем политик, хорошо понимает ситуацию на европейском рынке СПГ и отдает себе в отчет в том, насколько тяжело американскому газу конкурировать с российским в Европе сейчас, да и в будущем. И что противодействие «Северному потоку — 2» особо не спасет ситуации. Да и в целом поставки СПГ на европейский рынок, с точки зрения американской экономики, не играют для нее существенной роли. Откуда же такое сопротивление российским трубопроводным проектам?

«Дело здесь не в сланцевом газе и европейском рынке. Здесь очень мало экономических факторов. Это чистая геополитика, — объяснил причину упорства Штатов на рынке газа ЕС генеральный директор института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Американцы всегда противодействовали энергетическому сотрудничеству России с Европой, в том числе когда о сланцевом газе никто не слышал».

Эксперт напомнил в интервью ФАН, как США при Рональде Рейгане активно пытались помешать поставкам советского газа в ФРГ, но немцы тогда проявили характер. Результатом этого стало строительство газопроводов, по которым ямальский газ начал поступать в капиталистические страны Запада.

«История повторяется. И сейчас американцы также стремятся помешать укреплению партнерских связей России с Германией и другими европейскими странами, — подчеркнул Правосудов. — К этому добавился фактор Украины, через территорию которой пока проходит значительная часть транзита российского газа в страны ЕС».

Нынешнее правительство этой страны подчиняется Вашингтону, что дает последнему возможность, в некотором роде, держать под контролем поставки российского голубого топлива в Европу через Украину, считает эксперт.

«Взаимное стремление России и ФРГ уйти от такой зависимости опять-таки вызывает недовольство Америки — исключительно по геополитическим причинам», — добавил собеседник ФАН.

Таков ключевой вектор внешней политики США, имеющий давнюю традицию, — всячески препятствовать развитию экономических связей России с Европой, резюмировал Сергей Правосудов.