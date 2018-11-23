Концерт Скриптонита сорван в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 23 ноября. Концерт рэпера Адиля Жалелова, больше известного как Скриптонит, сорван в Ростове-на-Дону из-за форс-мажорных обстоятельств, сообщили музыканты в социальной сети.

Как объяснили исполнили, коллектив не смог прибыть в Ростов-на-Дону всем составом. Форс-мажор произошел не по вине музыкантов, однако они все равно извинились перед поклонниками.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными по вине авиакомпании, оставшиеся музыканты не могут быть в назначенное время в вашем городе!» — объяснили в социальной сети.

Было принято решение о переносе концерта. Выступление Скриптонита состоится 17 декабря, передает телеканал «360».

Ранее в этом городе было сорвано выступление рэпера Хаски. Исполнителям отключили звук и микрофон. Примерно половина зрителей не была допущена правоохранителями, которые закрыли дверь на вход. Представителей рэпера перед концертом попросили подписать предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия.