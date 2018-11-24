Сирия: САА обнаружила американское оружие на складе боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 24 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество вооружений, принадлежащих террористическим группировкам, при прочесывании пунктов Мугр аль-Мир и Бейт-Джин, расположенных на границе провинции Дамаск и провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, сирийские военные изъяли большое количество оружия, боеприпасов и оборудования спутниковой связи американского производства. Кроме того, в руках армии Дамаска оказались медикаменты израильского производства, которыми, по всей видимости, лечились террористические группировки.

В нашем расположении появилось видео с места событий:

Помимо всего перечисленного на кадрах можно заметить ПТРК «Корнет», четыре ручных противотанковых гранатомета, множество контейнеров для мин, а также спальные мешки и фильтры для противогазов.

Это далеко не первый случай, когда бойцы инженерного подразделения сирийской правительственной армии находят оружие или наркотики террористов при обследовании освобожденных городов и населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра. Кроме того, САА частенько натыкается на оставленные террористами оружие и боеприпасы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большой запас медицинских веществ и оборудования незаконных вооруженных группировок в западной части сельской местности провинции Эль-Кунейтра. В небольшом здании, которое использовалось незаконными вооруженными группировками, были постели для больных и разные лекарства.

Кроме того, сирийским военным удалось обнаружить партию наркотиков, которая была спрятана террористическими группировками еще до отъезда в северный район провинции Идлиб.