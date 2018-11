National Interest: У российских снайперов скоро появятся гиперзвуковые пули

Российский производитель оружия LOBAEV Arms объявил, что начнет производить патроны для стрелкового оружия с начальной скоростью пули 2000 м/с. По словам основателя и главного конструктора LOBAEV Arms Владислава Лобаева, компания уже активно ведет работы, необходимые для разработки новых патронов.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «У российских снайперов скоро появится новое оружие: гиперзвуковые пули» (Russian Snipers Might Soon Have a New Weapon: Hypersonic Bullets), опубликованной 22 ноября в National Interest. Автор: Марк Эпископос (Mark Episkopos).

«Мы активно проводим необходимые исследования на данную тему, — говорит Лобаев. — Думаю, с помощью государственного финансирования мы в течение года сможем начать производить снайперские пули с начальной скоростью 2000 метров в секунду. Это уже гиперзвуковая скорость».

Снайперы должны учитывать множество внешних факторов, которые влияют на точность выстрела. Это высота, сила, скорость ветра и даже плотность воздуха. Оценка этих факторов должна производиться быстро, качественно и за короткий промежуток времени. Сложность оценки варьируется от состояния окружающей среды.

Но гиперзвуковые пули решают эту проблему. Их невероятно высокая начальная скорость сводит к минимуму воздействие внешних факторов. Кроме того, такие патроны оставляли бы цели меньше времени на выход из траектории движения пули.

Лобаев сказал российским СМИ, что скорость выше 5 Махов позволит «совершать точные выстрелы с расстояний до 1000 метров без каких-либо корректировок».

При скорости в 5,83 Махов точность выстрела из снайперской винтовки Лобаева стала бы непревзойденной среди аналогов. Тем не менее существуют некоторые технические препятствия, которые затруднят массовое производство гиперзвуковых пуль.

Чтобы выстрелить пулей со скоростью более 2000 метров в секунду (когда обычные пули имеют начальную скорость около 1200 м/c), необходимо создать невероятно высокое давление. Именно по этой причине Лобаев использует «детонирующие химические компоненты уникальной композиции» вместо стандартного пороха.

Еще предстоит выяснить, из чего состоят эти детонирующие компоненты, рассчитать стоимость их производства, а также степень их совместимости с другими существующими видами огнестрельного оружия.

Кроме того, сохраняются проблемы шума, отдачи и веса оружия. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал оценку идее создания винтовок с гиперзвуковыми боеприпасами во время интервью РИА Новости.

«Во-первых, шум, создаваемый таким оружием, даст противнику возможность обнаружить снайпера, — сказал он. — Во-вторых, я не знаю уровня отдачи и того, как будет создано такое оружие. Если снайпер должен носить инструмент весом 20 килограммов, то для него практического применения не будет».

Гончаров продолжает утверждать, что относится к практичности гиперзвукового стрелкового оружия с «большим пессимизмом».

Он также отметил, что «детонирующие химические компоненты», скорее всего, будут приводить винтовку в негодность куда быстрее, чем при стрельбе обычными пулями. Лобаев в свою очередь этого не отрицает, но заявляет, что выгоды от большей эффективности компенсируют финансовые потери от быстрого износа оружия.

«Срок службы огнестрельного оружия с использованием гиперзвуковых пуль, конечно, будет меньше, но с учетом их преимуществ экономическая польза будет больше», — сказал он.

Лобаев не позиционирует свои гиперзвуковые пули как замену традиционным снайперским боеприпасам. Затраты на производство и обслуживание такого оружия будут слишком велики для этого. Скорее всего, он считает это решение гораздо более эффективным вариантом в некоторых конкретных случаях применения оружия в сложных условиях, а также при очень больших диапазонах стрельбы.

Помимо разработки гиперзвуковых боеприпасов, LOBAEV Arms в настоящее время участвует в реализации нескольких амбициозных проектов, в том числе — в создании «самозарядных винтовок» и «высокоточного дальнобойного полуавтомата».

В этом контексте работа над созданием гиперзвуковых боеприпасов является частью плана Лобаева, нацеленного на внедрение новых неопробованных технологий, которые, по его мнению, в ближайшие десятилетия завоюют крупные доли рынка вооружений.